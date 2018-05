Slachtoffer fatale val kraanhotel Amsterdam is 32-jarige man

AMSTERDAM - (AT5) Het slachtoffer dat vannacht door een val van het kraanhotel op de NDSM-werf in Amsterdam overleed, is een 32-jarige man. De politie houdt in het onderzoek nog steeds alle opties open.

Op het moment van de val was er in het Faralda Crane Hotel een besloten dancefeest aan de gang. De politie wil bevestigen dat de man aanwezig was op het feest, maar kan niet zeggen in welke hoedanigheid.

Wat er precies is gebeurd, is nog in onderzoek. Twee afzonderlijke getuigen meldden vanochtend dat er een ruzie aan de gang was op het feest. De recherche heeft dit ook gehoord maar kan verder nog niets zeggen.