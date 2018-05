Misha Salden: "Tegen jongens als Platje zeg je geen nee"

VOLENDAM - Als de mogelijkheid zich voordoet, zal technisch manager Misha Salden het niet nalaten om Melvin Platje terug te halen naar FC Volendam. De aanvaller kende een goed seizoen bij Telstar en gaf zaterdag aan dat waarschijnlijk uit Velsen-Zuid vertrekt.

FC Volendam heeft de selectie grotendeels rond, maar heeft nog ruimte voor twee geroutineerde spelers die het elftal een kwaliteitsimpuls geven. De 29-jarige Platje past in dat profiel. Salden: "Maar het niet zo makkelijk als de mensen soms denken. Zoals je weet, wil Melvin financieel een stap maken. Wij weten dat als we kwaliteit erbij willen dat dat geld gaat kosten. Als je dat soort jongens binnen kunt halen, zeg je daar geen nee tegen. Maar nogmaals, het is niet zo makkelijk."

Platje speelde van 2007 tot 2011 voor FC Volendam en scoorde in die periode 43 doelpunten in honderd wedstrijden in ere- en eerste divisie. Hij verkaste vervolgens naar NEC om via diverse buitenlandse werkgevers en VVV-Venlo bij Telstar neer te strijken. Daar was hij afgelopen voetbaljaargang, na een moiezame start, goed voor zeven goals in negentien wedstrijden.

Lees ook: Platjes toekomst ongewis: "Heb ook kinderen die moeten eten"

Erik Schouten blijft, Dylan Mertens weg

De aan zijn kruisband geblesseerde Erik Schouten blijft bij FC Volendam. "Mooi dat we met elkaar door kunnen", bevestigt Salden. "Het is nu belangrijk dat hij fit wordt en de draad weer oppikt waar hij gebleven was." Waarschijnlijk is de centrale verdediger rond de winterstop weer inzetbaar. Inmiddels is ook duidelijk dat Dylan Mertens definitief bij FC Volendam vertrekt.

Salden hoopt zijn eerste aankoop al op korte termijn binnen te hebben. Met de tweede zou hij dan nog even kunnen wachten. "Verhuurde spelers komen weer terug bij hun club. Daar zit soms een nieuwe trainer en dan kijkt zo'n speler het nog even aan, omdat hij toch het liefste de eredivisie in wil."

De eerste training van FC Volendam voor het nieuwe seizoen is maandag 2 juli.