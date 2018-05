Deel dit artikel:











Platjes toekomst ongewis: "Heb kinderen die moeten eten" Foto: Pro Shots/Remko Kool

VELSEN-ZUID - AMSTERDAM Waar Melvin Platje volgend seizoen speelt is nog niet bekend. Telstar deed hem deze week een aanbieding, maar hij denkt er nog over na over hij in Velsen-Zuid blijft spelen.

"Ik heb het naar mijn zin bij Telstar", vertelde hij in NH Radio Sportcafé. "En ik kan goed opschieten met de trainer, maar ik heb wel een paar kinderen die ook te eten moeten hebben. Ik heb dit seizoen 15 goals gemaakt en 9 of 10 assiste gegeven. Verschillende Jupiler League-clubs hebben gebeld, maar ik heb nog niets beslist." "Er is een kleine kans dat ik blijf. Iedereen weet wat Telstar kan bieden. Daarom hebben veel spelers ook een contract voor een jaar. We konden ons mooi in de kijker speler. Ik ga volgende week op vakantie en daarna kijk ik wel."