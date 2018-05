Handballers Aalsmeer na negen jaar weer kampioen

AALSMEER - De handballers van Aalsmeer zijn na negen jaar weer kampioen van Nederland. De ploeg van coach Bert Bouwer won ook de tweede wedstrijd van de best-of-three van Lions. In de eigen sporthal werd het 25-23 voor de Aalsmeerders en dat betekent het tiende landskampioenschap in de geschiedenis van de club. "Dit had ik aan het begin van het seizoen niet verwacht. Aalsmeer snakte weer naar een kampioenschap, maar nu moeten wij ook weer verder gaan bouwen", sprak trainer Bert Bouwer.

In de uitpuilende sporthal, waar op last van de brandweer niemand meer bij mocht, nam Aalsmeer het intiatief in de beginfase, maar Lions herpakte zich snel en nam een 3-6 voorsprong. Beide ploegen speelden op het randje, het was uitdelen in incasseren. Door twee tijdstraffen kort achter elkaar van Lions kon Aalsmeer terugkomen tot 6-6 om vervolgens langzaam uit te lopen tot de 15-10 ruststand. Aalsmeer verloor in de eerste helft keeper Birjovanu met een knieblessure. Hij was in de uitwedstrijd vorige week (28-29) een van de grote uitblinkers.

Maar ook zijn vervanger Marco Verbeij verrichte een groot aantal reddingen, waaronder twee spectaculaire duiken op het moment dat hij terugkwam in het veld nadat het doel even leeg was geweest. Aalsmeer bleef ook in de tweede helft de sterkste en liep uit naar 19-13. Joris Baart en de Portugees Ramos probeerden nog wat terug te doen voor Lions en de Limburgers kwamen tot 22-20 met nog zes minuten te gaan, maar de Aalsmeerse vechtmachine liet zich het kampioenschap niet meer ontnemen en won met 25-23. In het seizoen 2008-2009 pakte Aalsmeer voor het laatst de titel. "Op een mooiere manier afscheid nemen kan niet", sprak Wai Wonh na afloop. Maandag in NH Sport zal er een reportage te zien zijn over Wong.

De scores van Aalsmeer kwamen op naam van: Tim Bottinga (5), Robin Boomhouwer (4), Nils Dekker (3), Erik Blaauw (3), Quinten Ouderland (3), Samir Benghalem (2), Remco van Dam (2), Jimmy Castien, Kevin Hooijman en Wei Wong