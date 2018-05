Busstaking in Het Gooi van start: streekvervoer grotendeels plat

HILVERSUM - De busstaking in Het Gooi is vanochtend vanaf 05.30 uur van start gegaan. De buschauffeurs van Connexxion leggen vandaag het werk neer als onderdeel van estafette-acties waarmee de chauffeurs een betere cao hopen af te dwingen.

Aan de staking doen ook collega's in Utrecht, Groningen, Drenthe en West-Brabant mee. De chauffeurs hebben gehoor gegeven aan de oproep van FNV om in staking te gaan. 80 tot 85 procent van de chauffeurs heeft het werk neergelegd en er rijden nauwelijks bussen, aldus een woordvoerder van FNV Streekvervoer.

Met de estafette-acties, waarbij steeds op zaterdag in uiteenlopende regio's wordt gestaakt, willen de stakers hun werkgevers overtuigen van betere arbeidsvoorwaarden. Ze willen een hoger loon en een minder hoge werkdruk. De vakbond eist dat de chauffeurs elke vier uur een kwartier pauze krijgen, zodat er in ieder geval voldoende tijd is voor toiletbezoek.

