Haarlemse Stripdagen krijgt primeur: "Een dik Knudde-boek voor de liefhebber"

HAARLEM - De stripfans hebben er lang op moeten wachten, maar dit weekend, op de Haarlemse Stripdagen, is het zover. Striptekenaar Toon van Driel signeert daar zijn eerste Knudde-album sinds 25 jaar.

Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd? Toon van Driel heeft een duidelijk antwoord op deze vraag: "Omdat ik in mijn leven veel stomme dingen heb gedaan. De rechten van Knudde verkopen was er een van."

Huis, vrouw en kinderen nodig

Hij licht toe: "Knudde bestaat 45 jaar. Pak 'm beet 25 jaar geleden heb ik mijn rechten verkocht. Ik had een huis nodig. Ik had een vrouw nodig en ik had kinderen nodig. En de uitgever wilde de rechten wel van me overnemen. Ik geloofde gewoon niet genoeg in mijn eigen strip."

Dat veranderde toen Toon jaren later, na een scheiding, een nieuwe vrouw kreeg. Toen bleek ook dat er veel meer Knudde-albums waren verkocht dan hij had gedacht. Maar toen werd het nog een hele strijd met de uitgever om de rechten van de Knudde-albums terug te krijgen. Dat lukt uiteindelijk, maar toen moest nog een nieuw verhaal worden verzonnen.

Lees ook: FC Knudde gaat wél naar het WK: na 25 jaar weer nieuw album

Toen Oranje zich niet wist te plaatsen voor het WK in Rusland, wist Toon van Driel meteen wat te doen: FC Knudde ging wel, op uitnodiging van de Russische president Spoetin. Maar wat niemand wist, was dat Knudde inmiddels versterking had gekregen van sterspeler Jopie Druijff uit Cementdorp. En daardoor loopt alles anders dan verwacht.

Van Driel: "Het is een boek van 62 pagina's. Dat is zo'n beetje een Kuifje-boek. Dat is een dik, dik boek. Ook alle schetsen komen er in. Voor de liefhebbers."