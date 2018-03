Deel dit artikel:











Noord-Holland zeven kilometer korter: "Wij werken in niemandsland" Foto: NH Nieuws

DEN OEVER - Wie vaak over de Afsluitdijk vanuit Friesland naar Noord-Holland rijdt, is het misschien wel opgevallen. Het bord met daarop de tekst "Welkom in de provincie Noord-Holland" staat sinds enige tijd 7 kilometer verder dan waar het hoort te staan. Zo is Noord-Holland voor het oog opeens kilometers korter en werken ze bij restaurant Het Monument al maanden in niemandsland.

Restauranteigenaar Alex Terpstra vertelt hoe het bord op de verkeerde plek terecht is gekomen. "Het stond jarenlang op de goede plek, maar op een gegeven moment was het weg. Daarna hebben ze er één teruggeplaatst, maar wel iets van 7 kilometer te ver", zegt hij tegen NH Nieuws. Lees ook: Kruiend ijs zorgt voor mistbanken op Afsluitdijk Naar verluidt heeft Friesland het provincieloze stukje Afsluitdijk nog niet geannexeerd, maar dan rijst de vraag waar het wel bij hoort. "Als ik in niemandsland woon, dan hoef ik misschien ook geen belasting meer te betalen", grapt Terpstra. Toch sluit hij niet uit dat ze achter de schermen misschien toch aan Friesland zijn toebedeeld. "Wellicht dat er op de achtergrond een uitruil is geweest van de weg", zegt hij met gevoel voor ironie. Hoewel de vette knipoog zijn antwoorden bedruipt, ergert Terpstra zich wel aan het feit dat Rijkswaterstaat tot op heden nog niets heeft veranderd aan de situatie. "Ik heb het al een paar keer gemeld, maar het bord staat nog steeds op de verkeerde plek." In een reactie laat Rijkswaterstaat aan NH Nieuws weten dat ze op de hoogte zijn van de situatie en dat het bord binnenkort op de goede plek wordt gezet.