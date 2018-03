Analyse: Gooi stemt lokaal, anti-fusie en voor inspraak

WIJDEMEREN - De inwoners van het Gooi hebben gesproken en het is duidelijk dat het volgens vele kiezers tijd is voor verandering. De lokale partijen in bijna alle Gooise gemeenten krijgen het voor het zeggen of hebben een stevige vinger in de pap. Opvallend is dat deze partijen elkaar Gooi-breed kunnen vinden op twee thema's : niet fuseren en meer inspraak voor inwoners. Een analyse van het nieuwe politieke landschap.

Van verslaggever Joost Lammers



Het beloven roerige tijden te worden in de gemeentepolitiek in het Gooi. Want waar de provincie Noord-Holland grote vaart wil maken met het fuseren tot drie grote gemeenten, zullen de provinciebestuurders nog meer weerstand dan voorheen vanuit de gemeenteraden ondervinden. Vooral lokale partijen zijn gegroeid en die verzetten zich.



Gedwongen fusie

In Wijdemeren is de Lokale Partij, voorheen bestaand uit twee afgesplitste raadsleden van Dorpsbelangen, de grootste geworden met vier zetels. Lijsttrekker Alette Zandbergen heeft er nooit een geheim van gemaakt mordicus tegen de voorgestelde fusie met Hilversum te zijn vanwege het gebrek aan inspraak.

In aanloop naar het NH Gooi Debat zei ze: "Wij voelen niks voor een gedwongen fusie waarbij ook nog eens de onderbouwing ontbreekt. Hilversum past niet bij ons! De inwoners en de gemeenteraad worden door de provincie volkomen genegeerd. Een krachtig bestuur wat duidelijk van zich laat horen kan het schip nog keren. Zet ons aan het stuur." Die wens is uitgekomen. Met de andere lokale partij DorpsBelangen, die ook vier zetels krijgt, is er een sterk anti-fusie blok.



Lees ook: NH Kiest: Wijdemeren heeft geen trek in Hilversum



Die tendens zie je ook in Laren, Huizen en Blaricum. Die gemeenten moeten ook gaan fuseren, maar het verzet is groot. Dat was al zo voor de verkiezingen, toen een meerderheid van de partijen uit die drie gemeenten gezamenlijk de provincie een boze brief stuurde. Dat geluid is alleen nog maar luider geworden in de raden. De winnaars in de drie gemeenten zijn Larens Behoud, Hart voor Blaricum en VVD Huizen. Zij zetten allemaal in op zelfstandigheid. Zij zijn steviger in het zadel komen te zitten en de wens van zelfstandigheid wordt ook na de verkiezingen gesteund door grote raadsmeerderheden.

Meer invloed voor inwoners

De tweede tendens, die vaak samengaat met de anti-fusie-sentimenten, is de opkomst van partijen die tamboereren op meer inspraak voor inwoners. Bij belangrijke besluiten voelen burgers zich vaak onbegrepen en niet gehoord. Dat geluid dringt nu in meerdere gemeenten letterlijk door tot de gemeenteraad en mogelijk zelfs tot in het college van burgemeester en wethouders.



Lees ook: Weesp kiest voor aansluiting bij Amsterdam

In Hilversum stootte Hart voor Hilversum door naar de macht met acht zetels en werd D66 qua aantal stemmen voorbijgestreefd. "Burgers, ambtenaren en de politiek moeten gelijkwaardig met elkaar aan tafel zitten", zei lijsttrekker Karin Walters bij een debat van NH Nieuws over inspraak van inwoners. Het Goois Democratisch Platform (GDP) in Gooise Meren laat zelfs een vernieuwend geluid horen. Hun motto is 'luisteren, denken, doen' en ze willen via een digitaal platform voortdurend de achterban raadplegen. Dat is beloond, want de partij is uit het niets met vier zetels in de raad gekozen. Die werkwijze krijgt al navolging in andere gemeenten, want ook de Lokale Partij Wijdemeren omarmt inmiddels deze werkwijze zo bleek eerder al tijdens het NH Gooi Debat (vanaf 1.25.00).



Conclusie

De boodschappen afgegeven door de kiezers zijn krachtig. Veel ontevreden kiezers zijn niet mokkend thuis blijven zitten, maar hebben een duidelijk signaal afgegeven met hun stem. Zij willen gehoord worden en dat geluid zal de komende vier jaar luid en duidelijk te horen zijn in de gemeenteraden. Dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor de winnende partijen. De kiezer rekent op ze.



Lees ook: Zelf aan de slag: vorm een virtuele coalitie in jouw gemeente

De provincie kan zich opmaken voor stevige fusiestrijd. Ook de lokale politici zouden dit moeten aangrijpen om het inspraakbeleid te herzien en ontwikkelen. De inwoners willen meer. Deze signalen van de kiezers negeren, zou een miskenning van de democratie zijn.