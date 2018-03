NH Kiest: Nog geen oplossing voor wateroverlast in Velsen

VELSEN - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo waren inwoners van Velsen-Noord niet te spreken over de wateroverlast in hun buurt, waardoor huizenblokken last blijven houden van hardnekkige schimmel. Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Velsen is de partij Velsen Lokaal (VL) de grootste gebleven. Vier jaar geleden hadden zij -net als D66 - zes zetels. VL komt opnieuw met zes zetels uit de bus, terwijl de lokale fractie van D66 twee zetels verliest en uitkomt op vier plekken in de gemeenteraad.

Maar wat betekent dat voor het Hete Hangijzer: 'De gemeente Velsen moet de wateroverlast in de huizen in Velsen-Noord definitief oplossen'? NH Nieuws legde de stelling aan VL voor, die het deels eens waren met de kwestie. "Mensen betalen in Nederland belasting om droge voeten te houden. De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid om dat waar te maken. Huiseigenaren zijn echter zelf verantwoordelijk voor een goede staat van onderhoud van hun woningen en isolatie. De gemeente Velsen neemt al veel maatregelen om grondwateroverlast in Velsen-Noord tegen te gaan. Er is bijvoorbeeld in diverse buurten drainage aangelegd. Velsen Lokaal vindt dat een onafhankelijk onderzoek moet aantonen of drainage in de Gildenbuurt nodig is. Als dat blijkt, moet ook daar drainage worden aangelegd."

De partij houdt dus nog een slag om de arm wat betreft een definitieve oplossing. Lees hier verder over hoe andere partijen denken over de wateroverlast.