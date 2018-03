Deel dit artikel:











Paasvee-danstent in Schagen ontruimd: meerdere feestgangers in de verdrukking Foto: Inter Visual Studio

SCHAGEN - In een uitgaansgelegenheid in Schagen zijn vanavond 10 tot 15 mensen in de verdrukking geraakt. "Zij worden momenteel buiten behandeld", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio die onderweg is naar het centrum in Schagen.

Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. De andere gewonden worden opgevangen in een brandweerkazerne in de buurt. Het is erg druk in Schagen vanwege de festiviteiten rond Paasvee. Hierdoor was het in de bewuste horecagelegenheid erg druk. "De uitgaansgelegenheid is ontruimd en de situatie lijkt stabiel", meldt de woordvoerder. Onduidelijk is hoe de feestgangers er aan toe zijn. Het gaat om de danstent Alpha aan de Loet. De zaak is ontruimd. Onder controle

De burgemeester van Schagen laat weten aan NH Nieuws dat de situatie inmiddels "onder controle" is. De omgeving van de danstent wordt vrijgehouden voor hulpdiensten. De overige festiviteiten rond het Paasvee gaan vooralsnog door. Eerder op de avond veroorzaakten jongeren op weg naar het Paasvee problemen in Heerhugowaard. Hierdoor moest een stembureau op het station van Heerhugowaard gesloten worden.