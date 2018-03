Morgen naar de stembus! Dit moet je allemaal weten

NOORD-HOLLAND - Lokale politieke partijen zijn zich al weken aan het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van morgen, maar het kan zijn dat je hier zelf nog niet echt bij stil hebt gestaan. Ook staat morgen het voorlopig laatste raadgevende referendum op de planning dat gaat over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Zeker die laatste is best ingewikkeld. Daarom zet NH Nieuws voor jou nog even alles op een rijtje: waar stemmen we morgen precies over, waar kun je stemmen en waar moet je nog meer allemaal aan denken?

Gemeenteraadsverkiezingen

In de meeste Noord-Hollandse gemeentes kun je morgen allereerst stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Enkel in de Haarlemmermeer, Edam-Volendam en Haarlemmerliede is dit niet het geval, in verband met recente fusies. Tijdens deze verkiezingen worden de leden van de gemeenteraad gekozen. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Elke zetel is een plek in de gemeenteraad.

Ben je er nog niet uit?

Mocht je nog twijfelen op welke partij je gaat stemmen en wil je weten hoe de partijen over de belangrijkste onderwerpen in jouw regio denken?

Nieuwe inlichtingenwet

Daarnaast volgt morgen het voorlopig laatste raadgevende referendum in Nederland, waarbij vóór of tegen de invoer van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet, kan worden gestemd. Deze wet wordt door de overheid ingesteld om de veiligheid van de burgers te waarborgen en verschaft de diensten AIVD en MIVD meer middelen om mensen in de gaten te houden. Zo mogen de diensten bijvoorbeeld massaal online communicatie afluisteren in de omgeving van een verdacht persoon. De wet is omstreden, meer informatie daarover lees je hier.

Stadsdeelcommissie

In Amsterdam mogen burgers nog een derde stem uitbrengen; voor een nieuwe stadsdeelcommissie. Voor het eerst kan je hier op een burger stemmen die zich verkiesbaar heeft gesteld in zijn of haar woongebied, zonder dat deze is aangesloten bij een politieke partij. Na de verkiezingen worden van deze burgers zeven stadsdeelcommissies samengesteld, die de bestuurders in de stad van advies voorzien. Ze vervangen de huidige bestuurscommissies.

Stemlocaties

Elke gemeente heeft op haar website een overzicht staan van de locaties waar in die gemeente gestemd kan worden. In sommige gemeentes rijden zelfs letterlijk stembussen rond. In de gemeenten Drechterland, Velsen en Hollands Kroon rijdt een Amerikaanse schoolbus rond, in Heemskerk en Schagen gaat een Londense dubbeldekker door de straten en in Purmerend kun je stemmen in een gele oldtimer. Meer bijzondere stemlocaties vind je hier.

Heb je eigenlijk geen tijd om te stemmen, maar reis je bijvoorbeeld met de trein naar het werk? Kijk dan hier op welke van de twintig stations in Noord-Holland je kan stemmen. De meesten zijn tot 21.00 uur open.

Nodig

Om te mogen stemmen, moet je 18 jaar of ouder zijn, ingeschreven staan in de gemeente waar je gaat stemmen en in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs en een stempas. Je identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument) mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Er is een losse stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en een voor het raadgevende referendum. In Amsterdam is er ook nog een pas voor de stadsdeelcommissieverkiezing. Vergeet niet alle passen mee te brengen als je voor alle opties een stem wil uitbrengen.

Weerbericht

Geen excuses voor degenen die bang zijn morgen een nat pak te halen op weg naar de stembus en er daarom voor kiezen om niet de deur uit te gaan. Het blijft morgen namelijk overwegend droog, meldt weerbureau Weeronline. De dag begint koud en met lichte vorst, maar in de middag loopt de temperatuur op tot 6 à 8 graden. Het blijft niet helemaal droog, maar de regen blijft wel beperkt. In de avonduren neemt de neerslagkans vanuit het noordwesten overigens toe.

