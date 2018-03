Kickbokster Jorina Baars vecht tegen een taaie tante met een hard hoofd.

DEN HELDER - Vechtsporter Jorina Baars staat op 6 april opnieuw in de ring. De Helderse kickbokster strijdt dan in Boedapest tegen Julie Burton uit Frankrijk.

Het is de derde partij die de 29-jarige Helderse vecht voor de Bellator Kickboxing organisatie. De eerste twee partijen won ze van de Italiaanse Irene Martens en van de Belgische Anke van Gestel.

Voor het gevecht tegen Burton moet Baars nog wel vier kilo afvallen, maar dat maar dat is geen probleem. Baars heeft nog niet eerder tegen Burton gevochten. Ze heeft wel respect voor de tegenstander: "Het is een taaie tante met een harde kop."

Het huidige contract van Baars bij Bellator Kickboxing gaat over vier gevechten in totaal. Maar Baars hoopt haar contract te verlengen en denkt dat er dan ook een echt titelgevecht aankomt. Een goede serie van vier overwinningen is dan uiteraard een prima visitekaartje.

