Staking Transavia weer een stap dichterbij

SCHIPHOL - Een staking bij luchtvaartmaatschappij Transavia in de krokusvakantie is een stap dichterbij gekomen. Dat meldt de vakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Het gros van de piloten die bij de vakbond zijn aangesloten, stemde voor een werkonderbreking.

De VNV gaat vandaag nog een keer in gesprek met Transavia over een nieuwe cao. Als daar niets uitkomt, dan gaan de piloten in staking.

Die staking moet 12 uur van tevoren worden aangekondigd. Een exact moment is nog niet bekend.