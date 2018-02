Olympische Noord-Hollanders: Koen Verweij

KOEDIJK - GANGNEUNG Morgen, dinsdag 13 februari, komt Koen Verweij voor het eerst in actie. De 1500 meter is het eerste van de vier onderdelen waarop de schaatser uit Koedijk uitkomt bij zijn tweede Olympische Spelen. Hij zal starten in de 16e rit tegen de Noor Allan Dahl Johansson. Zijn grote concurrent Kjeld Nuis start in de 14e rit tegen de Japanner Takuro Oda. De derde Nederlander Patrick Roest komt al in de vierde rit in actie tegen de Nieuw-Zeelander Reyon Kay.

De 1500 meter is meteen de favoriete afstand van de 27-jarige Verweij. “Ik ga van race naar race, om te beginnen met de 1500 meter”, zei hij eerder deze week. “Dat is meteen een heel belangrijke wedstrijd. Ik wil mijn beste race ooit neerzetten. Dan wordt het voor de anderen heel lastig.”

Poltavets niet aanwezig

Verweij moet het in Gangneung doen zonder zijn Russische coach Kosta Poltavets, die niet welkom is in Zuid-Korea. Onder leiding van Poltavets kende Verweij dit seizoen een ijzersterke comeback. “Hij heeft mij een briefje gegeven met de tijd die ik ga rijden volgens hem. Welke tijd? Nee, daar zeg ik niets over”, voegde hij er met een glimlach aan toe. De afgelopen dagen liep de “gezonde spanning” met de dag op, gaf Verweij toe. “Maar hoe meer druk en hoe specialer een wedstrijd, des te beter ga ik presteren.”

‘Ben de Russen dankbaar’

Zonder zijn niet toegelaten trainingsmaat Denis Joeskov lijkt Kjeld Nuis de grootste concurrent voor Verweij voor het goud op de 1500 meter. Verweij heeft de beste seizoenstijd staan. Praten over de Russen wil Verweij eigenlijk niet meer. “Ik ben niet verantwoordelijk voor de Russen. Ik heb hen alleen gebruikt om beter te worden en daar ben ik heel dankbaar voor. En mijn coach Kosta Poltavets ook.” Verweij wordt in Gangneung bijgestaan door de Australische coach Desly Hill. Zij werkten eerder dit seizoen al vaker samen, onder meer tijdens wereldbekerwedstrijden en het NK afstanden. Voor de Olympische Spelen ging hij op een laatste trainingskamp met de Russen in Japan. Omdat de Russen nog steeds hoop hadden om alsnog te worden toegelaten, werd daar op hoog niveau getraind. Als dat niet zo was geweest had Verweij zich volgens plan B aangesloten bij de Japanse ploeg van trainer Johan de Wit, die eerder had aangeboden hem te helpen.

Verweij, altijd in voor een geintje, liet in de voorbereiding zien dat hij aardig kan gewichtheffen. Ook met Esmee Visser, de schaatsster uit Beinsdorp die uitkomt op de 5000 meter.

2014 beste seizoen

In 2013 stapte Verweij over van Team Van Veen naar de TVM-ploeg, waar hij eerder ook al voor had gereden. Het werd zijn beste seizoen. Hij werd tweede bij het EK allround, achter Jan Blokhuijsen.

In de aanloop naar de Olympische Spelen maakte NH een filmpje over de jeugd van Verweij.

Bij de Olympische Spelen in Sotsji miste hij de gouden plak op 0,003 seconden. Het goud ging toen naar de Pool Zbigniew Brodka. Verweij heeft dus nog een frustratie weg te werken.

Lees ook: Verweij zilver, mist goud op 0,003 seconden



In Sotsji won hij samen met Sven Kramer en Jan Blokhuijsen goud op de ploegenachtervolging. Die gouden plak leverde hem ook een koninklijke onderscheiding op. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In Sotsji deelde hij een appartement met Ireen Wüst en die twee konden het goed met elkaar vinden. Dat flatje herbergte aan het eind van de Spelen een hoop medailles.

Een week na de Olympische Spelen werd Verweij Nederlands kampioen allround en vervolgens werd hij ook nog wereldkampioen allround.

Het begin: TVM-ploeg

Verweij begon in het seizoen 2009/2010 voor het eerst bij een gesponsorde ploeg. Het werd de TVM-ploeg van Gerard Kemkers. Bij de senioren won hij dat seizoen nog niets, maar hij prolongeerde wel bij het WK allround voor junioren zijn wereldtitel.

Lees ook: TVM-ploeg en Koen Verweij uit elkaar



Team Jan van Veen

Na dat seizoen stapte hij over naar Team Hart van trainer Jan van Veen. Via een tweede plaats bij het NK allround, plaatste hij zich voor het EK allround, waar hij derde werd. Bij het WK eindigde hij met de vierde plek net naast het podium.

Een seizoen later, 2011/2012, schoof hij bij het WK allround een plekje op en pakte de bronzen medaille. Op het WK afstanden veroverde hij zijn eerste gouden medaille op de ploegenachtervolging.

Het seizoen 2012/2013 werd een dramatisch seizoen. Hij miste het EK allround door een val op het NK allround. Hij miste ook het NK sprint omdat hij zichzelf de dag voor de eerste wedstrijd met zijn schaats in zijn enkel sneed, wat een wond opleverde tot op de pezen.

Team Corendon

Na zijn succesvolle seizoen 2014 met zilver en goud op de Olympische Spelen in Sotsji stapte Verweij over naar team Corendon, waar hij zijn oude coach Jan van Veen weer tegenkwam. Na zijn successen had hij het ook druk om zijn olympische status in geld om te zetten en deed hij, naast reclamedingen, bijvoorbeeld ook mee aan het televisieprgramma 'Sterren springen'.

Toch werd hij nog tweede op het EK allround van 2015. Bij het WK afstanden veroverde hij brons op de 1500 meter.

Na dat seizoen wilde hij af van coach Jan van Veen, het boterde niet meer en Verweij had ook niet de focus zoals in het olympische seizoen.

Lees ook: Verweij wil af van trainer Van Veen



Van Veen vertrok bij Corendon, maar nog twee andere schaatsers, onder wie Jan Blokhuijsen vertrokken ook. Niet lang daarna besloot ook Verweij zijn nog doorlopende contract bij Corendon in te leveren.

Lees ook: Koen Verweij stapt alsnog uit Team Corendon



Daarna volgde een rommelige periode, waarin Verweij ook uitstapjes maakte naar hele andere dingen. Zo deed hij mee aan een race in traplopen, 2020 treden omhoog, die hij 'natuurlijk' won.

Focus op Olympische Spelen

Met de Olympische Spelen in Zuid-Korea voor de deur ging Verweij op zoek naar een ploeg die voor hem het beste zou passen. Hij sloot tot verbazing van velen aan bij de Russische ploeg, met enkele dopingzondaars binnen de gelederen. Daar werkte hij samen met Kosta Poltavets, de Russische trainer die jaren tainer was in Nederland, onder meer bij de TVM-ploeg. Zoals zo vaak ging Verweij zijn eigen gang, zonder zich wat aan te trekken van de mening van anderen. En die stap moet naar medailles leiden bij deze Olympische Spelen. Na de 1500 meter komt Verweij ook nog uit op de 1000 meter, de mass start en de ploegenachtervolging.

Persoonlijke records

Op de 1500 meter is Verweij de ouder van het nationale record, dat hij in december op 1.41,63 bracht. Op de 1000 meter is zijn beste tijd 1.06,94. Op de ploegenachtervolging is hij samen met Sven Kramer en Jan Blokhuijsen wereldrecordhouder met 3.35,60.

Lees over de andere Noord-Hollanders

Olympische Noord-Hollanders: Carlijn Schoutens schaatst voor de USA

Olympische Noord-Hollanders: Jan Blokhuijsen