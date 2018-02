Tata Steel IJmuiden voert overleg met Indiase top van staalconcern

Foto: CORUS-02 Licensed under CC BY 2.5 via Wikimedia Commons

IJMUIDEN - Vakbond FNV is namens Tata Steel IJmuiden met de Indiase top van het staalconcern in gesprek over de aanstaande fusie met het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Dat bevestigt FNV-bestuurder Aad in 't Veld aan NH Nieuws.

In 't Veld is blij dat het eindelijk is gelukt om aan te schuiven bij overleg over de fusie, die al langere tijd voor veel onrust zorgt in de IJmond. Medewerkers maken zich grote zorgen over hun baan. Naar verluidt dreigen er vierduizend te verdwijnen.

De FNV-bestuurder licht toe: "Het resultaat is dat we nu eindelijk over onze voorwaarden en eisen kunnen praten met iemand die er wat aan kan doen. Het belangrijke spel kan nu beginnen. Als het niet gaat zoals wij willen, komt het actiecomité weer bij elkaar."

De vakbond wordt volgende week uitgenodigd om de onderhandelingen te starten, aldus In 't Veld.

Rechtszaak

Frits van Wieringen van de Centrale Ondernemingsraad is blij met de ontwikkelingen die de FNV heeft bereikt en is met zijn advocaten in beraad of de aangekondigde rechtszaak doorgang moet vinden. De COR wacht op een bevestiging om advies uit te kunnen brengen aan de directie van Tata Steel. Later vandaag wordt daar waarschijnlijk meer bekend over.

Ook voor de vele toeleveringsbedrijven in de regio die door Tata worden ingehuurd, kan de fusie grote financiële gevolgen hebben. De vakbonden en de ondernemingsraad vrezen dat er tweeduizend banen verdwijnen en hebben hun onvrede al bij meerdere protesten kenbaar gemaakt.

