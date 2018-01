Voordeur woning Hoogwoud beklad: "Inferno Sjaak"

HOOGWOUD - De politie doet onderzoek naar de bekladding van een voordeur in Hoogwoud. Naar nu blijkt is in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag een voordeur aan de Groene Wuijver beklad en is er een jerrycan vol benzine voor de deur gezet.

De politie bevestigt het onderzoek, maar kan in het belang van het onderzoek niet zeggen wat er is gebeurd. De voordeur en de gevel laten echter weinig aan de verbeelding over. 'Inferno Sjaak', staat erop geklad. Nu, een week later, is de rode graffiti nog altijd niet verwijderd.

De bewoner heeft geen benul waar de bedreiging vandaan komt. Hij benadrukt in ieder geval niets te maken te hebben met het conflict waar deze bedreiging volgens hem uit voortkomt. Hij heeft aangifte gedaan, en stelt dat de politie zijn woning sinds vorige week beter in de gaten houdt.

Verkeerd 'bezorgd'

Omdat de naam 'Sjaak' op de voordeur is gekalkt, vermoeden buurtbewoners (die anoniem willen blijven) dat de intimidatie abusievelijk op een verkeerd adres is 'bezorgd' en eigenlijk bestemd was voor Sjaak Kalverboer, beheerder van Sporthal De Weijver.

Het vermoeden van de vergissing wordt versterkt door de overeenkomsten tussen de adressen: niet alleen lijken de straatnamen op elkaar, ook het huisnummer van de sporthal is hetzelfde als het huisnummer van de bekladde woning.

Beschietingen en branden

In 2016 en 2017 zijn er bij de sporthal meerdere incidenten geweest: zo werd de sporthal herhaaldelijk beschoten en woedde er in maart en september 2015 brand. Destijds ging ook de auto van Kalverboer in vlammen op.

Lees ook: Sporthal De Weijver opnieuw beschoten

Begin vorig jaar linkte het OM het Haarlemse chapter van motorclub Hells Angels aan de beschietingen. Dat gebeurde nadat enkele leden van dat chapter waren aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie.

Lees ook: Haarlemse Hells Angels gelinkt aan beschietingen sporthal De Weijver



"Er zijn aanhoudingen geweest in Haarlem en het is nu heel duidelijk dat er wel degelijk een directe verbinding bestaat met de ellende rond De Weijver", stelde een woordvoerder van het OM destijds.