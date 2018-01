Deel dit artikel:











Acht jaar cel voor doodschieten goudhandelaar bij hotel Akersloot Foto: NHNieuws/ Anne Klijnstra

AKERSLOOT - Robert E. moet acht jaar de cel in voor het doodschieten van de Zandvoortse goudhandelaar Hennie Schipper. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vandaag bepaald. E. schoot Schipper in juli op klaarlichte dag dood op het parkeerterrein van een hotel in Akersloot.

De rechters achten Robert E. (50) schuldig aan doodslag. Dat hij uit psychische overmacht zou hebben gehandeld, daar ging de rechtbank niet in mee. E. beweerde jarenlang te zijn afgeperst en bedreigd door Hennie Schipper. Dat zou hem er toe hebben gedreven in een opwelling zijn pistool op hem te legen. Lees ook: Verdachte doodschieten goudhandelaar hangt tien jaar cel boven het hoofd Goudhandelaar Hennie Schipper (47) werd op 17 juli 2017 doodgeschoten op de parkeerplaats van het Van der Valk Hotel in Akersloot, langs de snelweg A9. Robert E. vluchtte na het incident, maar meldde zich later die dag op het politiebureau in Zaandijk. E. heeft gelijk bekend dat hij zijn voormalig zakenpartner Schipper om het leven had gebracht. Lees ook: Familie doodgeschoten goudhandelaar: "Ons leven is kapot, een hel" Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist. Omdat Robert E. verminderd toerekeningsvatbaar is door een aanpassingsstoornis met angstige stemmingen, niet handelde uit agressie of geldbejag, zichzelf gelijk heeft aangegeven en oprecht berouw toont, komt de rechtbank tot een lagere straf.