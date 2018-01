Deel dit artikel:











Vader reageert op straf tegen Alkmaarse pedo: "Dit slaat nergens op" Foto: Sam Hagens / Op de foto: Cornel Gorsselink

ALKMAAR - Cornel Grosselink, de man uit Middenmeer die in juli vorig jaar eigenhandig pedofiel André K. aanhield en op het politiebureau afzette, is niet te spreken over de straf die de man krijgt. K. werd afgelopen donderdag in de rechtbank van Alkmaar veroordeeld tot één jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. "Hoe ga ik dit mijn dochter uitleggen."

André K. viel vorig jaar jonge meisjes uit Middenmeer lastig. Hij had seksueel getinte chats met ze en stuurde naaktfoto's. Cornel kwam erachter dat K. ook zijn dochters lastig viel en ondernam actie. Hij toog met een vriend naar de woning van de vermeende pedofiel en leverde hem vervolgens bij het politiebureau af. Lees ook: 12-jarige dochter opnieuw lastiggevallen door Alkmaarse pedo: "Deze man is doodziek" Hij werd in eerste instantie weer vrijgelaten, maar zocht afgelopen november opnieuw contact met de dochter van Gorsselink. Kort hierna werd K. opnieuw aangehouden. Gorsselink zegt tegen NH Nieuws dat de straf wat hem betreft veel hoger had mogen zijn. "Mijn eerste reactie was: man, man, man. Het slaat nergens op. We hadden alles verwacht, behalve dit", aldus Gorsselink. "Na z'n tweede aanhouding blijkt die man er niks van te leren. Ik had wel verwacht dat hij een jaar of 6 á 7 kreeg." 'Zoek dan een partner'

Gorsselink vindt ook het excuus van K. om boos van te worden. "Hij zegt dat hij het uit eenzaamheid deed. Kom op zeg: zoek dan een partner", aldus een boze Gorsselink.