Bewoners geven strijd verplaatsing sporthal niet op: ''De deur die op een kier stond, trappen we nu open''

EGMOND AAN ZEE - Ze blijven hoop houden. Bewoners van Egmond aan Zee die strijden voor verplaatsing van de nieuw te bouwen sporthal. De bewoners gingen vandaag naar het provinciehuis in Haarlem om daar hun alternatieve plan toe te lichten. ''Het was een heel goed gesprek.''

De gemeente Bergen wil in 2018 op de plek waar nu nog de oude sporthal staat een nieuwe bouwen. Ook worden er 34 woningen en een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Volgens bewoners en gebruikers is dit echter de verkeerde plek.

Geluidsoverlast

De Egmonders, verenigd in de Initiatiefgroep Sporthal Egmond, hebben een plan om de toekomstige sporthal zo'n 150 meter verderop te bouwen aan de Sportlaan. Door de hal even verderop neer te zetten zou er minder verkeers- en geluidsoverlast in de woonwijk zijn. De sociale functie van de hal, waar ook evenementen gehouden worden, zou dan gegarandeerd blijven.

Maar een meerderheid van de raad, en eerder al de wethouder, zag niets in het voorstel. Zij vinden het alternatieve plan te laat en denken dat de provincie niet zal instemmen. "De gemeente zegt dat de provincie ze voor het blok zet en dus niet anders kunnen. We gaan kijken of dat zo is", aldus Dieter Broek van de initiatiefgroep.

Gedeputeerde

En dus trotseerden de bewoners de storm om in Haarlem hun voorstel over het voetlicht te brengen. Gedeputeerde Joke Geldhof luistert naar het verhaal van de bewoners en staat niet afwijzend tegenover het plan. ''Dit plan was mij niet bekend. Daar is de gemeente nog niet mee gekomen. Dus ik heb de bewoners verteld met de gemeente in gesprek te gaan. En als die het aan ons voorleggen dan kunnen we daarnaar kijken.''

Het boek is dus nog niet gesloten. "Het is wel bizar dat de gemeente deze mogelijkheid nooit met de provincie heeft besproken. Daar sta ik wel versteld van", vertelt Dieter Broek na het 'goede' gesprek. "De deur die op een kier stond, gaan we nu open trappen."