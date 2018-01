Oud-V&D'er vindt droombaan: "Hier komt alles samen"

HOORN - Wim van de Water kan zijn geluk niet op nu hij een nieuwe baan heeft. De 60-jarige voormalig V&D-medewerker is onlangs aangenomen als directieassistent bij het Museum van de Twintigste Eeuw, een functie die hem perfect hem bij past. "Alles komt hier samen, mijn ervaring in de detailhandel en passie voor musea."

Wim heeft ruim veertig jaar in het filiaal in Hoorn gewerkt. Daar was hij liever mee doorgegaan, maar toen het warenhuis door het faillissement van de keten de deuren moest sluiten, kwam Wim thuis te zitten. "Ik heb het best moeilijk gehad met de sluiting. Ik moest dat echt een plekje geven."



Hij zat anderhalf jaar thuis, en verstuurde in die periode meer dan driehonderd sollicitatiebrieven. Hij hield de moed erin, maar het leverde - op een paar gesprekken na - niets op.

Dat veranderde toen hij reageerde op de vacature voor directieassistent bij het Museum van de Twintigste Eeuw. "Ik wilde het heel graag, maar dacht eigenlijk dat ik deze baan niet zou krijgen."

Driehonderd sollicitanten

Toen hij uit driehonderd sollicitanten toch werd uitgenodigd voor een gesprek en uiteindelijk ook werd aangenomen, was hij blij verrast. "Ik was echt nog niet klaar om thuis te zitten. Ik was toen 59 en miste het contact met mensen en wilde nog een baan waar ik echt mijn ei in kwijt kon. "

Zijn enthousiasme over het Hoornse museum, met veel voorwerpen uit de twintigste eeuw in de collectie, hangt samen met zijn interesse. Wim is gek van radio's en heeft thuis zelfs een klein museumpje met oude radio-apparatuur.

Hij zit dus helemaal op z'n plek in het museum. "Deze baan betekent heel veel voor mij en ik hoop hier nog heel lang te blijven."