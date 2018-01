'Tata Steel IJmuiden moet zelfstandig blijven'

HAARLEM - Commissaris van de Koning Johan Remkes hoopt dat Tata Steel in IJmuiden zelfstandig blijft. Dat zei hij vanmiddag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op het Provinciehuis.

In oktober van het vorig jaar kondigden Tata en het Duitse Thyssenkrupp aan te willen fuseren. Dat leverde in IJmuiden een hoop onrust op. De directie van de Nederlandse tak liet in een brief al weten dat het zich zorgen maakt, omdat Thyssenkrupp het voor het zeggen krijgt, en de winsten uit IJmuiden in Duitsland kunnen worden geïnvesteerd.

Verder staan ook nog eens 2000 banen op de tocht. De ondernemingsraad stapte deze week naar de rechter omdat de leden vinden dat ze te weinig inspraak hebben over de mogelijke fusie.

'Tata Nederland alle steun van de provincie'

Volgens Remkes is Tata 'het toonbeeld van de maakindustrie en van groot belang voor de werkgelegenheid in de IJmond', zo zei hij in z'n nieuwjaarstoespraak. "Blijft Tata Nederland zelfstandig, met zeggenschap over de eigen investeringen? Wat zijn de consequenties voor de werkgelegenheid op de lange termijn?"

Remkes: "Het is mooi dat het hoofdkantoor van de joint-venture in deze regio zal komen, maar dat is onvoldoende om een geruststellend gevoel te krijgen op allerlei vragen. Op dit punt hebben de directie, de OR en de bonden alle steun van ons provinciaal bestuur en de volledig regio."

Remkes sloot af door te zeggen: "Laten we hopen dat in september van dit jaar, als het bedrijf het 100-jarige bestaan viert, vol overtuiging het glas geheven kan worden op de volgende honderd jaar als zelfstandig bedrijf."