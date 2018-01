Deel dit artikel:











Purmerendse terror-oehoe heeft opvolger: Amerikanen waarschuwen voor agressieve uil Foto: NECN

PURMEREND - In het Amerikaanse New Gloucester hebben ze hun eigen terror-oehoe. In navolging van Purmerend, waar de terror-oehoe in 2015 in een paar weken tijd tientallen voorbijgangers aanviel, zijn de Amerikanen nu ook gewaarschuwd. Een agressieve uil die zich in het ski-oord bij Pineland Farms ophoudt, heeft inmiddels een eerste slachtoffer aangevallen.

Dat meldt de zender NECN. Het copycat-dier, naar het schijnt een gestreepte uil, heeft onlangs een skiër aangevallen op een populaire langlauf-route, meldt de omroep. "Ik was lekker aan het skiën en opeens werd ik aangevallen. Ik was een beetje bang", vertelt de wintersporter voor de camera. Lees ook: Gewonden in Kwadijk door agressieve oehoe De man wist niet wat hij zag toen hij opkeek. "Deze uil vloog recht een boom in. Hij zat daar maar en keek me aan." De skiër krabbelde overeind en probeerde ervandoor te gaan toen hij een paar tellen later nog eens werd geattaqueerd. De man vindt dat hij van geluk mag spreken dat hij er met twee krassen op zijn hoofd van af is gekomen. Lees ook: Overzicht: vijf weken oehoe-terreur De beheerders van het ski-oord hebben inmiddels een bord geplaatst, waarop wordt gewaarschuwd voorzichtig te zijn. Er wordt onder meer voorgesteld om een helm te dragen en met je armen boven je hoofd te zwaaien als de uil de wintersporters nadert. Bekijk hier de reportage van NECN met het eerste slachtoffer van de uil.