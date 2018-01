Taxichauffeur blij met ov-staking: "Lekker zakken vullen zo"

HAARLEM - De een z'n dood is de ander z'n brood. Nu het openbaar vervoer stil ligt door een landelijke staking, kunnen taxichauffeurs juist profiteren en extra klanten trekken. "Het is lekker zakken vullen zo."

Zo reageert een taxichauffeur bij het station in Haarlem voor de camera van NH Nieuws. Waar het voor veel reizigers lastig is dat er wordt gestaakt, kan de staking wat hem betreft niet lang genoeg duren. "Ik ben wel blij. Laat ze maar lekker staken hoor."

Zijn collega-chauffeurs in het openbaar vervoer leggen vandaag het werk neer omdat ze actie voeren voor meer loon en minder werkdruk. "We hebben geen andere keus dan het op deze manier te doen", vertelt een van hen. "We hopen dat het tot één dag beperkt blijft."

Een collega vult aan: "We willen graag dat we na een rit iets meer ruimte krijgen om eventjes naar de wc te kunnen, zonder dat we moeten gaan racen tegen de klok. En we willen het ook graag comfortabel houden voor onze passagiers, in de bochten bijvoorbeeld."