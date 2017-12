Neergeschoten 'verwarde man' op Schiphol blijft langer vastzitten

SCHIPHOL - De 29-jarige man die deze maand door de marechaussee op Schiphol werd neergeschoten nadat hij zou hebben gedreigd met een mes, moet nog negentig dagen in voorarrest blijven. Hij wordt verdacht van bedreiging met geweld.

De Hagenaar liep op vrijdagmiddag 15 december gewapend met een mes het kantoor van de marechaussee op de luchthaven binnen. Hij werd vervolgens in zijn been geschoten. Het zou gaan om een verwarde man die zich volgens de marechaussee al eerder schuldig had gemaakt aan geweld op de luchthaven.

De Hagenaar wordt verdacht van bedreiging met geweld, zo bevestigt het Openbaar Ministerie. Er wordt nog onderzocht of hem ook poging tot zware mishandeling kan worden aangerekend.

Schiphol Plaza ontruimd

Vanwege het incident op 15 december werd de centrale hal, Schiphol Plaza, korte tijd ontruimd. Dit omdat de marechaussee zeker wilde weten dat er geen medeplichtige was. In de hal waren de pistoolschoten duidelijk hoorbaar. Medewerkers van de eettentjes vluchtten de keukens van de restaurants in.

Ooggetuigen vertelden aan NH Nieuws hoe zij gelijk de link legden met een aanslag: "Je denkt gelijk dat er één of andere terrorist in de rondte staat te schieten. Dat denk je dan meteen", zei Caroline Duits van restaurant Leon.