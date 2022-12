Nog altijd glad op wegen, mist wel weggetrokken

Het KNMI waarschuwt voor gladheid tot het einde van de ochtend in een groot deel van het land, vooral op (fiets)bruggen en viaducten.

Door de gladheid geldt overal in het land code geel, behalve in Groningen, Drenthe en Overijssel. Eerder vanochtend gold ook een code geel vanwege mist in de provincies Groningen en Drenthe. Die waarschuwing is inmiddels opgeheven.

Files en ongelukken in Flevoland

Het aantal files neemt af. De ANWB telde om 10.00 uur 27 files van in totaal 136 kilometer.

Door een aanrijding met een vrachtwagen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen (N307) is een automobilist om het leven gekomen. De auto is halverwege de dijk frontaal op de vrachtwagen gebotst, meldt omroep Flevoland.

Vanwege het ongeluk is de dijk tijdelijk in beide richtingen afgesloten. De chauffeur van de vrachtauto bleef ongedeerd. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of gladheid een rol heeft gespeeld bij het ongeluk, is nog niet duidelijk.

Op de Hanzeweg bij Dronten was een ernstig ongeval waarbij meerdere personenauto's en een vrachtwagen betrokken waren. Daarbij is een persoon ernstig gewond geraakt. Ook hier is niet meteen duidelijk of de gladheid een rol speelde.

Foto's van het ongeluk bij Dronten: