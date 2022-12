Ook producenten van buiten Europa moeten betalen voor hun CO2-uitstoot

Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. Tot die overeenstemming zijn het Europees Parlement en de Europese lidstaten vannacht gekomen. Het gaat om bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd maar hun producten wel naar Europa exporteren. "Dit is historisch. Het is voor de allereerste keer dat een regio, in dit geval Europa, zijn CO2-wetgeving gaat opleggen aan bedrijven buiten Europa", zegt PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim in het NOS Radio 1 Journaal. Hij leidde de 'trialogen' namens het Europees Parlement. Trialogen zijn vergaderingen waarin delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad onderhandelen over wetgevende voorstellen. "Je ziet dat er meer landen zijn die denken: wij willen gaan vergroenen in ons eigen land, maar dat heeft niet zoveel zin als wij het niet met z'n allen gaan doen. En met deze wetgeving gaan we onze CO2-wetgeving opleggen aan producenten buiten Europa en ik verwacht dat meer landen, zoals de VS en Canada, met soortgelijke wetgeving gaan komen", aldus Chachim.

Wat is het idee erachter? De Europese Unie heeft een nieuw systeem opgezet genaamd CBAM. Om het carbon boarder adjustment mechanism te begrijpen, is het eerst nodig het Europese emissiehandel-systeem te snappen. Dat Europese emissiehandel-systeem, ook bekend onder de naam ETS, bestaat sinds 2005 en bepaalt dat bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Voor elke ton die ze uitstoten, kopen ze een certificaat. De angst is dat door ETS bedrijven naar het buitenland vertrekken omdat ze daar níet hoeven te betalen voor hun CO2-rechten - dit heet ook wel 'koolstoflekkage'. In Nederland vallen zo'n 400 bedrijven onder het ETS-systeem, zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de uitstoot in Nederland. Bedrijven kunnen (een deel van hun) rechten gratis krijgen. Voorheen waren dat er voldoende om hun uitstoot mee af te dekken, maar tegenwoordig komen veel bedrijven rechten tekort, en die moeten ze dus bijkopen op de markt. Dus worden hun kosten hoger. Om de oneerlijke concurrentie tussen Europa en de rest van de wereld te voorkomen, is het CBAM bedacht. Daarmee gaan bedrijven die van buiten Europa naar Europa spullen exporteren, ook betalen voor hun CO2-uitstoot. In feite koppelt de EU de rest van de wereld aan het het Europese ETS. De proeffase van het CBAM gaat in oktober 2023 in.