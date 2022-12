We kopen kerstartikelen, maar wel met de handrem erop

Consumenten kopen dit jaar minder kerstartikelen. Door de hogere prijzen wordt alleen wel een vergelijkbare omzet verwacht als vorig jaar: circa 112 miljoen euro.

De prijzen van kerstversiering als ballen, huisjes, slingers en verlichting zijn volgens marktonderzoeker GfK de afgelopen twee jaar met dubbele cijfers gestegen. Dat maakt klanten in bijvoorbeeld tuincentra en bouwmarkten terughoudend om aankopen te doen.

Zo zijn alleen al kunstkerstbomen volgens marktleider Intratuin dit jaar 10 procent duurder geworden. Dat komt vooral door de fors gestegen transportkosten van containers vanuit China.

"De tuincentra met veel entertainment, zoals een grote kerstshow en goede horeca, doen wat meer. De kleinere tuincentra doen het wat minder", zegt Brenda Horstra namens Tuinbranche Nederland.

"We mogen niet klagen hoor", reageert marketingmanager Lobke Samallo van Intratuin. "Alleen de buitenverlichting loopt dit jaar minder hard. Wij verkopen enkel ledverlichting, maar het lijkt erop dat mensen toch denken dat ze met al die lichtjes veel geld kwijt zijn aan energie."

Klant maakt keuzes

Bij Tuincentrum Borghuis in het Twentse Deurningen zien ze dat klanten duidelijke keuzes maken. "Maar mensen hebben toch vooral heel veel de behoefte om Kerstmis gewoon gezellig thuis te vieren", zegt Josine Borghuis. "Ja, artikelen worden duurder. Maar onze inkoopkosten stijgen ook", zo legt ze uit in het NOS Radio 1 Journaal.

"We hebben kerstornamenten van 14 euro, maar ook kerstballen van 1,99 euro. Voor ieder wat wils. Vergeet niet dat we als tuincentrum laagdrempelig zijn. Je kunt hier zonder entreegeld toch een dagdeel doorbrengen. Dus in die zin kost het geen geld en heb je toch heel veel animatie, tot aan zingende pinguïns toe."

Gekke dingetjes

Bij winkelketen SoLow wordt minder geklaagd over de prijzen. Het bedrijf verkoopt feestartikelen, cadeautjes, knutselspullen en in deze tijd ook veel kerstartikelen.

"Niet de ballen en pieken die je bij tuincentra vindt, maar meer producten die zorgen voor een glimlach op het gezicht. Gekke verrassende dingetjes", zegt manager Claire Blok. Zo is er een feestmuts met de tekst 'RIP Flappie' te koop of een kerstman die zit op het toilet.

"En tegen betaalbare prijzen", zegt Blok. "In die zin hebben wij het economisch tij mee. We zien meer mensen in onze winkels. Die besteden niet zozeer meer, maar ze nemen toch leuke kerstspullen mee." Bij SoLow komen ook veel scholieren en studenten. "Deze producten zijn toch voor een korte periode in het jaar, dan moet het qua prijs ook leuk blijven."