Argentinië juicht ruwe randje van doorgaans saaie Messi toe: 'Vleugje Maradona'

Lionel Messi zal afgelopen vrijdag bij meerdere Nederlanders van zijn voetstuk gekukeld zijn. De Argentijn was direct betrokken bij twee tegendoelpunten van Oranje en snauwde na afloop naar spits Wout Weghorst en de technische staf van Nederland. 'Onmessiaans', maar in zijn geboorteland lijkt de stervoetballer met zijn streken vooral lof te oogsten. "Er was een vleugje Maradona te zien", zegt Remi Lehmann, een Nederlandse journalist in Argentinië. Volgens een schatting van Lehmann keurde "ongeveer 90 procent" van de Argentijnen het gedrag van Messi goed. Hij vertelt dat de speler van Paris Saint-Germain in het land bekendstaat als een briljante voetballer die buiten het veld kleurloos is. Het beeld dat de meeste Europeanen ook van hem zullen hebben. "Vrijdag toonde Messi aan dat hij vecht voor zijn land en ook een ruw randje heeft."

Argentinië en Kroatië spelen op dinsdag om 20.00 uur Nederlandse tijd tegen elkaar in de eerste halve finale van het WK in Qatar. De wedstrijd is in zijn geheel te volgen via NPO 1, NPO Radio 1 en een livestream en liveblog op NOS.nl.

De Argentijnse journalist Sebastián Cerutti, van de zender TNT, zegt eveneens dat er in Argentinië begrip is voor het handelen van Messi na de wedstrijd. "Zonder context is het gedrag fout, maar je moet ook kijken naar de acties van de Nederlanders: de uitspraken van Van Gaal en het intimideren van spelers voordat ze een penalty moesten nemen." Hommage aan Riquelme Na de wedstrijd maakte Messi voor de ogen van bondscoach Louis van Gaal en assistent Edgar Davids een provocatief gebaar en na zijn doelpunt hield hij zijn handen naast zijn oren. Precies zoals zijn grote voorbeeld en landgenoot Juan Román Riquelme ook regelmatig deed. Riquelme speelde in het seizoen 2002/2003 bij Barcelona onder Van Gaal, maar stond bepaald niet op goede voet met zijn toenmalige coach. Als bondscoach van Nederland zei Van Gaal vorige week dat Argentinië met tien man speelde als het de bal niet heeft, omdat Messi dan niets doet. Ofschoon Van Gaal ook lovende teksten overhad voor de sterspeler, schoten de woorden van de Nederlander Messi in het verkeerde keelgat. Ook de beelden van een boze Messi tijdens een interview na de wedstrijd beklijven. "Wat kijk je nou, idioot. Loop door", beet hij Weghorst toe.

Juan Román Riquelme na een goal voor FC Barcelona in 2003 - ANP

Volgens Lehmann verlangden ze in Argentinië naar een emotionele Messi. De 35-jarige aanvaller was jarenlang ongrijpbaar binnen, maar ook zeker buiten het veld. Hij verhuisde al op dertienjarige leeftijd naar Spanje en was door zijn introverte karakter moeilijk te peilen. Ook door de Argentijnen. Hij was aan de ene kant de bescheiden, nederige jongen en aan de andere kant de man die veroordeeld werd voor belastingontduiking. Ook doken er verhalen op over exorbitante salariseisen van het kamp-Messi en het machtsvertoon van de vedette achter de schermen bij zijn voormalige club FC Barcelona. Het was voor de Argentijnen wel duidelijk te zien dat Messi bij Barcelona de pannen van het dak voetbalde en in het blauw-witte shirt van zijn land toch minder excelleerde. Hoewel 'Leo' ook regelmatig wist te scoren voor Argentinië, kreeg hij veel kritiek. Het hielp ook niet dat in 2014 (WK), 2015 (Copa América), 2016 (Copa América) finales van een eindtoernooi verloren gingen. Messi was regelmatig de gebeten hond. Messi als held Cerutti zegt dat het tij ongeveer vier jaar geleden keerde. Messi ging zich meer als een teamspeler gedragen. Cerutti doelt onder meer op de speech voor de Copa América-finale van vorig jaar in en tegen Brazilië. In het beroemde Maracanã-stadion (Rio de Janeiro) kroonde Argentinië zich tot kampioen van Zuid-Amerika. "Messi was een leider geworden. Na afloop troostte hij Neymar en zei hij tegen de Argentijnse fans dat ze moesten stoppen met het zingen van beledigende liederen over Brazilië." Lehmann noemt de winst van de Copa América een omslagpunt. "Hoewel er door de Argentijnen nooit serieus is getwijfeld aan de loyaliteit van Messi, was de winst wel een bevrijding voor Messi en het land."

Een reportage van NOS-verslaggever Kees Jongkind in het Argentijnse kamp. Naar nu blijkt hebben woorden van de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal de Argentijnen extra motivatie gegeven. - NOS

Het helpt volgens de journalist ook dat het team van Argentinië sinds een tijdje in dienst speelt van Messi, waardoor hij mag sjokken en kan wachten op het moment waarop hij beslissend kan zijn. "Eerst haalde hij de bal op bij de middenlijn. Hij had het idee dat het land op zijn rug rustte." Dat Messi al op jonge leeftijd naar Europa is verhuisd, wil niet zeggen dat hij geen echte Argentijn meer is. Volgens Lehmann verzwelgt Messi maté, de bekende kruidenthee uit Zuid-Amerika. "Ook waren de verwensingen aan het adres van Weghorst in een typisch Argentijns accent geuit." Lehmann vertelt dat er ook echt wel stemmen waren die zeiden dat Messi "te groot" was voor deze manier van doen. "Toch vinden verreweg de meeste Argentijnen het gedrag van Messi prima. Ze zijn moe van de kritiek vanuit het 'moreel superieure' en 'geciviliseerde' Europa op Messi. Ze trekken hier de vergelijking met het kolonialisme. Ze vinden dat ze in Europa in de spiegel moeten kijken."

Afbeelding ter illustratie - Twitter/@enfoque_salta