Bolsonaro-aanhangers clashen met politie in Brasilia

In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia zijn aanhangers van de vertrekkend president Jair Bolsonaro in botsing gekomen met de politie. Relschoppers probeerden het hoofdkwartier van de federale politie binnen te vallen.

Op beelden van gisteravond (lokale tijd) is te zien hoe auto's in brand staan in Brasilia en hoe politie traangas inzet om demonstranten uiteen te drijven.