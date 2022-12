Componist Angelo Badalamenti, bekend van soundtrack Twin Peaks, overleden

Angelo Badalamenti is op 85-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse componist, die vooral bekend is van zijn muziek voor de mysterieuze detectiveserie Twin Peaks, is overleden in zijn woning in New Jersey.

Badalamenti componeerde muziek voor meer dan honderd films, zoals Blue velvet, Lost Highway en Mulholland Drive en vele televisieseries. Andere grote titels waar hij aan meewerkte waren The Beach, A Nightmare on Elmstreet 3, Arlington Road en Un long dimanche de fiançailles. Ook werkte hij samen met een groot aantal popartiesten, onder wie de Pet Shop Boys en Marianne Faithfull.

Badalamenti's eerste samenwerking met David Lynch voor Blue Velvet in 1986 leverde het nummer Mysteries of Love, met zangeres Julee Cruise, op. Dat nummer leidde tot Cruise' eerste album in 1989. Daar kwam ook het nummer Falling op, waarvan Lynch de instrumentale versie gebruikte als openingsmuziek voor Twin Peaks.

Het beklemmende nummer werd internationaal een hit.

Luisteren? Dat kan hieronder: