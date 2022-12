Topman van failliete crypto-handelsplaats FTX gearresteerd op Bahama's

Oprichter en voormalig topman van de failliete Amerikaanse crypto-handelsplaats FTX, Sam Bankman-Fried, is gearresteerd op de Bahama's. De arrestatie is op verzoek van de Verenigde Staten. Bankman-Fried wordt verdacht van fraude, samenzwering en het witwassen van geld, meldt The New York Times.

De Amerikaanse openbaar aanklager in New York heeft de verdenkingen nog niet bevestigd. De lokale autoriteiten van de Bahama's hebben de man gearresteerd toen ze formele bevestiging kregen van de aanklachten. De overheid van de eilandengroep gaat ervanuit dat de VS om uitlevering zal vragen.

FTX, waar gebruikers een cryptorekening konden openen en coins konden verhandelen, werd vorige maand failliet verklaard. Het bedrijf kwam in problemen toen cryptokoersen kelderden en er massaal geld werd opgenomen. Miljarden van klanten die bij het bedrijf waren gestald, bleken verdwenen.

Er lopen inmiddels verschillende onderzoeken naar het bedrijf. De Amerikaanse justitie liet eerder al weten te onderzoeken of Bankman-Fried fraude heeft gepleegd. De FTX-oprichter zou in november 10 miljard dollar aan klantengeld van het platform overgeboekt hebben naar zijn eigen investeringsbedrijf Alameda, en daarvan zou 10 procent spoorloos zijn.