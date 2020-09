Wiegman na zevende zege Oranje: 'Voor rust goed, na rust flink verval'

Sarina Wiegman weet dat de Nederlandse voetbalvrouwen na de nipte zege op Rusland in Moskou (1-0) de Europese titelstrijd niet meer kunnen ontgaan. "Het is mooi dat we ons op 23 oktober in Groningen tegen Estland definitief kunnen plaatsen. We staan er geweldig voor", zei ze vanuit Rusland na de zevende zege op rij in de kwalificatiestrijd.

De Russinnen bleken een taaie tegenstander, die amper aanvallende intenties had. Wiegman zag een goede eerste helft van haar ploeg, die zes maanden geleden voor het laatst bij elkaar was. "Het oogde aan onze kant fris en energiek. Over de eerste helft was ik zeer tevreden", keek ze terug.

Over de tweede helft was de bondscoach een stuk minder te spreken. "We wilden het spel uit de eerste helft voortzetten, maar het zag er heel anders uit. Het verval was heel groot. We creëerden weinig, waren slordig aan de bal. Ook de speelsters die heel balvast zijn."