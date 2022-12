Conflict Brussel en Boedapest lijkt opgelost, weg vrij voor steunpakket Oekraïne

De Europese Unie heeft een principeakkoord bereikt over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. Ook is er een akkoord bereikt over een minimumbelasting voor grote bedrijven in de EU. Eerder verzette Hongarije zich tegen deze plannen, maar het conflict tussen de EU en Hongaarse premier Orbán lijkt te zijn opgelost.

De 27 gezanten van de EU-landen bereikten de deal gisteravond laat. Die is momenteel nog onder voorbehoud. Er moet nog worden getekend, maar er worden geen grote obstakels verwacht, meldt persbureau AP.

Boedapest geeft zijn verzet tegen de plannen op in ruil voor een lagere strafkorting op zijn eigen EU-subsidies. Het land dreigde 7,5 miljard euro te verliezen omdat het land volgens de Europese Commissie de rechtsstaat niet op orde heeft. De landen hebben nu afgesproken dat maar 6,3 miljard van de 7,5 miljard euro voor Hongarije moeten worden achtergehouden, zegt voorzitter Tsjechië.

Ook is er goedkeuring gekomen voor nog eens 5,8 miljard euro uit het Europese coronaherstelfonds waarop Hongarije al 1,5 jaar aan het wachten is. De voorwaarden van de commissie waarmee Boedapest de rechtsstaat moet herstellen, blijven overeind.