Brussel en Boedapest eens over steunpakket Oekraïne, maar kou niet uit de lucht

Boedapest geeft zijn verzet tegen de plannen op in ruil voor een lagere strafkorting op zijn eigen EU-subsidies. Hongarije dreigde 7,5 miljard euro mis te lopen omdat het volgens de Europese Commissie de rechtsstaat niet op orde heeft. Nu is afgesproken dat er nog 6,3 miljard euro wordt bevroren, en dat Hongarije daar de komende jaren aanspraak op kan maken als het werk maakt van het bestrijden van corruptie en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de media.

De Europese Unie heeft een principeakkoord bereikt over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. Ook is er een akkoord bereikt over een minimumwinstbelasting voor grote bedrijven in de EU. Hongarije heeft zich maandenlang tegen deze plannen, maar nu is er hiervoor een oplossing gevonden.

Correspondent Europese Unie Kysia Hekster:

"De Hongaarse premier Orbán dreigde geld te verliezen dat hij hard nodig heeft. Maar hij heeft het zelf ook hard gespeeld door te dreigen met veto's voor de steun aan Oekraïne en de minimumwinstbelasting. Hongarije wordt nu minder gekort en in ruil daarvoor werkt Orbán mee.

Het zogenoemde rechtsstaatmechanisme dat tegen Hongarije is ingezet, is voor de eerste keer gebruikt, en met succes dus. Het komt erop neer dat EU-subsidies worden ingehouden als ze niet op de goede plek terecht lijken te komen, en daar zijn in Hongarije veel aanwijzingen voor. Als Orbán alle gevraagde hervormingen doorvoert, krijg hij zijn geld alsnog. Deze slag is dus gewonnen, maar dat zal in Brussel niet uitbundig worden gevierd. Er zijn genoeg punten waar Hongarije heel anders over denkt.

Het steunpakket voor Oekraïne bestaat uit goedkope leningen en die kunnen vanaf januari elke maand worden overgemaakt, zodat het land draaiend gehouden kan worden. Over die minimumwinstbelasting lag niet alleen Hongarije, maar ook Polen dwars. Dat land heeft nog een voorbehoud gemaakt, dus het kan nog spannend worden of die maatregel er ook echt doorheen komt."