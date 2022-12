Wervingscampagne levert vierhonderd nieuwe ijsmeesters op

Het dreigende tekort aan vrijwilligers die bij vorst zorgen voor natuurijsbanen, ook wel ijsmeesters genoemd, lijkt te zijn voorkomen. Nadat schaatsbond KNSB vorig jaar een oproep had gedaan omdat een tekort dreigde aan ijsmeesters, kwamen honderden aanmeldingen binnen. In totaal zijn er nu ruim 2500 natuurijsmeesters, meldt de bond aan persbureau ANP.

De oproep werd oktober vorig jaar gedaan omdat het ijsmeesterbestand snel vergrijst, waardoor kennis over (de aanleg van) natuurijsbanen verloren gaat. De bond zocht vooral mensen tussen de 20 en 40 jaar oud. Die groep reageerde massaal. Ruim 800 mensen wilden de opleiding volgen. Rieks Poelman van de KNSB zegt tegen ANP dat het belangrijk is dat de mogelijkheid om te schaatsen op natuurijs behouden blijft. "Zonder ijsmeesters, geen natuurijsbanen of veilige ijstrajecten."

Vorig jaar december begonnen de cursussen al, door heel Nederland. Daarin kregen de nieuwe ijsmeesters les over verschillende soorten ijs en de nieuwste manieren om (snel) een veilige natuurijsbaan gereed te maken.

De komende dagen kunnen de nieuwe ijsmeesters waarschijnlijk aan de slag. Deze ijsclubs houden de dikte van het ijs in ieder geval al goed in de gaten: