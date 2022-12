Wereldkampioen Evenepoel veilt regenboogtrui voor revalidatie Pieters

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel veilt een gesigneerde regenboogtrui voor Amy Pieters, die bijna een jaar geleden in Spanje ten val kwam tijdens een trainingsrit. Pieters liep ernstig hersenletsel op en lag vier maanden in coma.

Evenepoel van Quick-Step-Alpha Vinyl veroverde in september bij de WK in Australië met een indrukwekkende solo het goud in de wegwedstrijd. Met de opbrengst van de regenboogtrui hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de revalidatie van Pieters.

"Ik ben erg gelukkig met mijn wielerjaar 2022 en dat ik gezond ben en geen zware averij heb opgelopen", zegt Evenepoel. "Helaas geldt dat niet voor iedereen. Ik leef erg mee met Amy Pieters, die vorig jaar op 23 december zo hard is gevallen. Ik hoop op een mooie opbrengst van deze trui en dat we hiermee een heel klein beetje mogen bijdragen aan de middelen om Amy een goede revalidatie te bieden."

Amy Pieters keek in juni met haar vader en verslaggever Steven Dalebout beelden terug van het NK van 2021.