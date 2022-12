Oud-BuZa-medewerker over racisme: 'Ik hoorde dagelijks schrijnende verhalen'

Vanmiddag werd een onderzoek onder medewerkers gepubliceerd waaruit blijkt dat institutioneel racisme plaatsvindt op het ministerie zelf, maar ook op ambassades en diplomatieke posten in het buitenland. Minister Wopke Hoekstra wil "tot op de bodem uitzoeken" wat er aan de hand is.

Spauwen antwoordt volmondig ja als haar wordt gevraagd of bij BuZa sprake is van een angstcultuur. "Mensen durven heel weinig naar voren te treden. En als ze het wel doen wordt er niets mee gedaan."

Volgens Spauwen is het ministerie "een organisatie die in de vorige eeuw is blijven hangen", zegt ze in de studio van Nieuwsuur. "De macht is geconcentreerd bij een kleine groep mensen. Zij willen die macht vasthouden en elkaar mooie plekken toeschuiven. Daar kom je heel moeilijk tussen."

'Racisme aanpakken was onbegonnen werk'

Spauwen begon bij BuZa als diplomate. Later werd ze diversiteitscoördinator. Aanvankelijk was ze gemotiveerd de cultuur op de werkvloer te verbeteren, maar dat was naar eigen zeggen onbegonnen werk. "Toen ik verantwoordelijk werd gemaakt voor het probleem merkte ik dat de hakken in het zand gingen. Op een gegeven moment voelde ik me meer een coach voor mensen die tegen een burn-out aan zaten." Dus besloot ze de handdoek in de ring te gooien en haar functie op te geven.

Nu de angstcultuur in het nieuws is gekomen, gloort er volgens Spauwen hoop. "Wellicht dat de maatschappelijke veranderingen doorsijpelen binnen het ministerie." Ze hoopt dat mensen die over de schreef gaan hun leidinggevende positie verliezen. Ook pleit ze voor betere training van leidinggevenden en betere werving en selectie. "We moeten echt kijken hoe het kan dat de meeste ambassadeurs nog altijd wit en man zijn."