PEC Zwolle na krappe zege op Helmond Sport weer in kielzog koploper Heracles

Door de zege is het gat met nummer drie MVV Maastricht, dat zondag met 2-1 verloor bij VVV-Venlo, gegroeid tot vijf punten. Aan het eind van de rit promoveert de toptwee rechtstreeks naar de eredivisie.

PEC Zwolle is Heracles Almelo, de koploper in de eerste divisie die zondag al met 3-1 won bij Roda JC, weer tot op twee punten genaderd. De ploeg van Dick Schreuder klopte in de Zwolse vrieskou nummer achttien van de ranglijst Helmond Sport verdiend maar krapjes met 1-0.

Na rust bleef PEC de bovenliggende partij, maar Lennart Thy kopte tegen de buitenkant van de paal en even later rakelings over. Een doelpunt van Thomas Beelen, ingevallen na twee maanden blessureleed, werd wegens buitenspel afgekeurd en de intikker van Younes Taha belandde tegen de voeten van doelman Mike Havekotte.

Omdat de genadeklap uitbleef, kon Helmond Sport blijven hopen op een stuntje. Daar kwam het in de extra tijd bijna nog van, toen na een hoekschop PEC-doelman Jasper Schendelaar de bal wel of niet achter de doellijn stopte. Scheidsrechter Laurens Gerrets besloot van niet en dus kregen de Brabanders voor de twaalfde keer dit seizoen een nederlaag te slikken, het meest van alle clubs in de eerste divisie.

Jong PSV troeft Jong AZ af

Eerder op de avond was Jong PSV in Alkmaar Jong AZ de baas met 3-2. Het duel moest na een kleine tien minuten onderbroken worden, omdat scheidsrechter Nick Smit getroffen werd door en zweepslag en vervangen moest worden door vierde man Sven Spaan.

De wedstrijd was amper hervat of de gasten uit Eindhoven kwamen op voorsprong dankzij de 17-jarige Isaac Babadi, die halverwege de eerste helft ook nog eens profiteerde van geklungel in de Jong AZ-defensie: 0-2.