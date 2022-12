Spanje graaft 53 lichamen op uit massagraven van dictator Franco

Forensisch archeologen hebben 53 lichamen opgegraven uit ondiepe graven in de Baskische stad Orduña, in het noorden van Spanje. De graven komen uit 1941 en stammen uit de tijd dat dictator Francisco Franco aan de macht was. Autoriteiten denken dat er op de plek nog zeker 170 andere lichamen liggen.

Sinds kort wil Spanje afrekenen met de open wond van het verleden onder Franco. Daarom worden onder meer massagraven geruimd en de verheerlijking van het militaire regime verboden. Zo worden ook bijvoorbeeld straatnaambordjes van militairen vervangen.

De onderzoekers gaan proberen de 53 stoffelijke overschotten te identificeren, om ze vervolgens terug te geven aan de familieleden. Zo kunnen ze officieel begraven worden. Bij de identificatie wordt het dna-materiaal van de stoffelijke resten vergeleken met die van mogelijke nabestaanden.

Gevangenen

Volgens de Baskische regering zijn de lichamen van gevangenen. In Orduña was ten tijde van de burgeroorlog een concentratiekamp en later een gevangenis. In de regio werden politieke tegenstanders uit heel Spanje voor langere periode vastgezet.

De gevangenen leefden in erbarmelijke omstandigheden en stierven waarschijnlijk door honger, kou of aan ziektes zoals tuberculose.

Tijdens de Spaanse burgeroorlog van 1936-1939 kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. Ook na deze periode gingen afrekeningen van politieke tegenstanders verder. Dictator Franco overleed in 1975.

Historici schatten dat nog altijd meer dan 100.000 Spanjaarden worden vermist. Zij liggen waarschijnlijk in onbekende massagraven.