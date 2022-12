Verdwenen regenboogvlag Monnickendam verbrand teruggevonden

Een gestolen regenboogvlag die aan de Grote Kerk in Monnickendam hing, is verbrand teruggevonden. De dominee van de kerk is verbijsterd en heeft aangifte gedaan bij de politie.

De vlag hing aan de kerktoren ter ere van een concert dat gisteravond in de kerk was als tegenreactie op een eerder afgezegd concert van de christelijke band InSalvation. Zij wilden niet optreden in de kerk, omdat de dominee - een man - getrouwd is met een man. Het concert van gisteravond werd georganiseerd om de dominee een hart onder de riem te steken

Al na een dag was de vlag gestolen. Die werd vandaag verbrand op straat gevonden door een inwoner die haar hond uitliet. In eerste instantie dacht ze dat het om een andere vlag ging. "Maar toen ik zag dat de vlag bij de kerk was gestolen, wist ik het eigenlijk wel", zegt ze tegen NH Nieuws.

'Puur vandalisme'

De actie heeft volgens haar veel meer gevolgen dan de daders vermoedelijk denken. "Waarschijnlijk is niet veel nagedacht over de actie en dat is tegendraads, want het heeft wel veel gevolgen. Ze zullen waarschijnlijk niet beseffen dat een vriendje, vriendinnetje of klasgenootje enorm worstelt en deze actie daar niet positief aan bijdraagt. Het stopt ze regelrecht terug in de kast."

Dominee Alexander Noordijk is geschrokken van de verbrande vlag en noemt het "puur vandalisme". Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. "Ik had dit niet verwacht. Het concert, en daarmee de vlag, was er juist voor verbinding en meerkleurigheid."

Volgens hem is het meer dan een baldadige actie. "Ik vraag mij af of dit met een Nederlandse of Oekraïense vlag ook was gebeurd. Het is heel jammer dat dit in Monnickendam moet gebeuren.