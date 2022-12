Studentenclub Veritas in opspraak na vrouwonvriendelijke teksten

Volgens persbureau ANP heeft het bestuur van Veritas de schrijvers van het bericht ter verantwoording geroepen voordat "concrete stappen" worden genomen. Hoe er wordt opgetreden, is niet gezegd.

Volgens praeses Sophie Pizzuto gaat het om een kleine club binnen de studentenvereniging. Ze stelt dat Veritas zich volledig distantieert van de uitspraken.

"We zijn geschrokken van dit bericht en willen benadrukken dat voor zulke teksten geen plaats is in deze vereniging. Dit blijkt ook uit de vele reacties die wij hebben ontvangen vanuit onze leden die even geschrokken zijn als wij."