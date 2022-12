Wielerploeg Astana ontslaat López na nieuw bewijs over samenwerking met dopingarts

Wielerploeg Astana heeft Miguel Ángel López ontslagen. De formatie uit Kazachstan heeft "nieuwe elementen" gevonden over samenwerking van de Colombiaan met de Spaanse dopingarts Marcos Maynar. "De ploeg had geen andere mogelijkheid dan het contract met Lopez te beëindigen", schrijft Astana in een verklaring. In juli werd López door de Spaanse politie in Madrid uit een vliegtuig gehaald. Hij werd verhoord over zijn mogelijke band met Maynar, maar justitie had op dat moment onvoldoende bewijs voor het doorzetten van een strafzaak.

Op zijn sociale media ontkende 'Superman López', zoals zijn bijnaam luidt, destijds zijn betrokkenheid. "Op dit moment is er geen actief onderzoek. Mijn advocaten zullen indien nodig juridische stappen ondernemen." Vierde in Vuelta Astana schorste zijn renner destijds voor een week. In het najaar mocht de Colombiaanse klimmer de Vuelta rijden, waarin hij als vierde eindigde. De 28-jarige López reed bijna zijn gehele carrière bij Astana. Alleen vorig jaar koerste hij voor de Spaanse ploeg Movistar. López won in 2020 een Tour-etappe en eindigde dat jaar als zesde in het algemeen klassement. Hij boekte drie keer een dagsucces in de Vuelta. In 2018 werd hij zowel in de Giro als de Vuelta derde in het eindklassement.