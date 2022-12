Vanavond op tv: Nederland wil Oekraïne-tribunaal • Onderzoek naar meineed bij toeslagenverhoren • Racisme bij BuZa

Nederland wil gastland worden voor een speciaal tribunaal dat de verantwoordelijken voor de Russische oorlog tegen Oekraïne moet berechten. Het kabinet aarzelde aanvankelijk over zo'n tribunaal, maar wil zich daar nu sterk voor maken. "De grove mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdrijven die in Oekraïne plaatsvinden mogen niet onbestraft blijven", zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Marieke de Hoon , deskundige op het gebied van internationaal strafrecht, legt uit wat dit betekent.

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het mogelijk plegen van meineed bij de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Hoge ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën zouden bij de commissie niet de volledige waarheid hebben verteld over een explosieve memo.

Racisme op de werkvloer bij Buitenlandse Zaken

Racisme en discriminatie zijn een "ernstig en zorgelijk" probleem bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is de conclusie van een onderzoek onder medewerkers. Er is sprake van institutioneel racisme. Dat vindt plaats op het ministerie zelf, maar ook op ambassades en diplomatieke posten in het buitenland. We spreken met Nori Spauwen, voormalig diversiteitscoördinator bij BuZa.