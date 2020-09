Aanhoudingen in Westland vanwege omvangrijke heroïnesmokkel

De politie heeft drie mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een smokkelpoging van een grote lading heroïne uit Groot-Brittannië. Twee van hen werden opgepakt in Honselersdijk, de derde in Bleiswijk. Volgens de politie hebben zij geprobeerd om 1200 kilo heroïne het land binnen te halen.

Na een tip van de Britse politie viel een team van de Dienst Speciale Interventies in de nacht van dinsdag op woensdag een loods in Honselersdijk in de gemeente Westland binnen. Twee verdachten waren daar bezig om de grote lading drugs uit Engeland te lossen, zo dachten zij. Zij gingen ervan uit dat de lading zat verstopt tussen balen rijst, schrijft de politie.

In de loods werden twee mannen uit Den Haag aangehouden, van 48 en 60 jaar. Later op de dag werd nog een 38-jarige man aangehouden in zijn woning in Bleiswijk. Het zou gaan om een vrachtwagenchauffeur die de container met rijst had opgehaald en bij de loods afleverde.

Onderschept in Felixtowe

De container was per zeeschip via de Engelse haven Felixtowe naar Antwerpen vervoerd. De drugs waren in de Engelse havenstad al door de autoriteiten uit de container gehaald, maar de Belgische en Nederlandse politiediensten bleven de smokkelaars in de gaten houden. In Engeland werd in verband met de smokkel ook nog een 45-jarige man opgepakt.

Volgens de politie ging het om de op één na grootste heroïnevangst in Groot-Brittannië ooit. De lading had een straatwaarde van 36 miljoen euro.

Beelden van de loods: