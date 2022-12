Matchfixing in snooker houdt aan: Chinese Masterwinnaar Yan geschorst

Snookerprof Yan Bingtao, de nummer zestien van de wereldranglijst, is in het kader van een onderzoek naar matchfixing geschorst door de mondiale snookerbond WPBSA.

"WPBSA-voorzitter Jason Ferguson heeft besloten Yan Bingtao per direct uit te sluiten van de World Snooker Tour", meldt de bond. "Dit besluit vloeit voort uit een onderzoek naar aantijgingen over manipulatie van wedstrijdresultaten voor gokdoeleinden, wat strijdig is met de gedragsregels van de WPBSA."

Jongste Masters-winnaar

De 22-jarige Chinees werd vorig jaar met een zege op viervoudig wereldkampioen John Higgins de jongste winnaar ooit van de Masters, nadat hij eerder tijdens het toernooi ook de voormalig wereldkampioenen Neil Robertson en Stuart Bingham had geklopt.

Yan, die in april de laatste acht van het WK haalde, zou maandag op het Engels Open in Brentwood spelen. Die partij gaat nu dus niet door. Hij heeft nog wel de mogelijkheid om beroep aan te tekenen.

De schorsing van Yan lijkt overigens niet op zichzelf te staan. Enkele dagen geleden kregen ook vijf andere Chinese snookeraars - Lu Ning, Li Hang, Zhao Jianbo, Bai Langning en Chang Bingyu - een schorsing aan hun broek.

Eind oktober trof Liang Wenbo eenzelfde lot, maar dat was het gevolg van een onderzoek naar wangedrag waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt.