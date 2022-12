Schaatspret lonkt door vorst: 'Als je slim bent, laat je ze nu slijpen'

Sinds zaterdag loopt het echt storm, ziet slijper Mark ter Steeg uit Wijk bij Duurstede. "Het is leuk om mee te maken, want iedereen komt vrolijk de winkel binnen", zegt Ter Steeg. "De drukte kunnen we wel aan. Onze machines zijn in de zomer allemaal nagekeken en zijn klaar voor de winter."

In het hele land zijn ijsclubs bezig met het maken van een ijsbaan. Het is hopen op vorst, anders gaat het nog lang duren voordat er geschaatst kan worden. - NOS

Ook in schaatswinkel Oomsport in Den Haag ziet het personeel steeds meer mensen binnenkomen om hun schaatsen te laten slijpen. "De schaatskoorts neemt langzaam toe," zegt manager Sander van der Vaart.

NOS-weervrouw Willemijn Hoebert verwacht dat Nederland nog wel even moet wachten op massale schaatspret. "Lokaal kan er misschien op slootjes en natuurlijk de natuurijsbanen worden geschaatst, maar open water is echt nog te gevaarlijk", zegt ze. "Ook aan het eind van deze week." Daarnaast gaat het komend weekend weer dooien.

Ook online neemt de drukte toe. Bijvoorbeeld bij Schaatsenhop.nl. "Sinds dit weekend gaat het echt hard," zegt eigenaar Wouter de Vries. "We hebben voldoende voorraad en het is nog te doen, maar als er straks overal natuurijs ligt, wordt het spannender."

Op advertentiesite Marktplaats schiet het aantal pageviews voor schaatsartikelen omhoog, van gemiddelde zo'n 42.000 keer per dag naar een stijging met bijna 160 procent van woensdag tot en met vrijdag. Ook het aantal advertenties in de rubriek schaatsen is meer dan verdubbeld.

De echte gekte moet alleen nog wel losbarsten, zeggen schaatsslijpers in onder meer Gelderland of Friesland. "Het is ook nog niet zo koud in Friesland" zegt schaatsslijper Gerrit Terpstra uit Wommels. "Maar dat kan nog komen natuurlijk. Dus als je slim bent, ga je nu schaatsen slijpen, dan ben je de drukte voor."