Met nog geen jaar ervaring als profrenster tekent Van Agt bij Jumbo-Visma

"Op mijn vijftiende kreeg ik mijn eerste racefiets en ik vond het direct erg leuk. In die tijd maakte ik echter alleen maar wat recreatieve kilometers", vertelt ze. Vanaf haar 18de woonde Van Agt vier jaar lang in de Verenigde Staten, waar ze veel fietste om haar conditie op peil te houden.

Pas dit jaar debuteerde Van Agt als profrenster. Ze hockeyde jarenlang in de hoofdklasse, voordat ze in de coronapandemie het wielrennen serieus oppakte.

Jumbo-Visma heeft met Eva van Agt zijn selectie voor komend seizoen rondgemaakt. De 25-jarige wielrenster (en kleindochter van oud-premier Dries van Agt) komt over van Le Col-Wahoo, waarvoor ze dit jaar in de Tour de France reed.

"Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik bij deze ploeg krijg", reageert Van Agt. "Ik ben ervan overtuigd dat ik veel ga leren van de begeleiding en van de andere rensters. Op tactisch gebied wil ik me de komende periode verder blijven ontwikkelen."

'Voor niemand bang'

Bij Jumbo-Visma wordt Van Agt ploeggenote van onder anderen kopvrouw Marianne Vos. Eerder versterkte de Nederlandse ploeg zich al met onder meer met de talenten Maud Oudeman (19) en veldrijdster Fem van Empel (20).

"Eva viel dit jaar op in het peloton door haar attractieve manier van koersen", zegt Rutger Tijssen, sporttechnisch manager van Jumbo-Visma. "Ze is aanwezig, aanvallend en lijkt voor niemand bang. Bij ons kan ze stappen zetten in een sterke groep. Haar sportieve testen waren goed, dus we zijn erg blij met de komst van Eva."

Deze zomer sprak verslaggever Martin Vriesema met Eva van Agt vlak voordat ze haar debuut maakte in de Tour de France.