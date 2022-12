Eneco in de fout: 55.000 huishoudens betalen onjuist energietarief

De zaak komt aan het licht door de oplettende zoon van een Oxxio-klant. Rob de Haan uit Rotterdam hoorde dat zijn 87-jarige moeder zo'n 120 euro per maand meer zou gaan betalen voor gas en elektriciteit. Dus nam hij het contract van zijn moeder onder de loep. Hij ontdekte in de algemene voorwaarden dat tariefverhoging alleen kan na overleg tussen Oxxio en de klant.

"Mijn moeder is op geen enkele manier geraadpleegd", zegt De Haan. "Van overleg is dus geen sprake geweest." De man, die in het dagelijks leven jurist is, dreigde met een rechtszaak tegen Oxxio, waarop het bedrijf toegaf een fout te hebben gemaakt. "Gelukkig heb ik aan de bel getrokken. Ik vraag me wel af wat er zou zijn gebeurd als ik dat niet had gedaan."

Eneco zegt de gang van zaken te betreuren en beklemtoont dat er absoluut geen sprake is van opzet. Een woordvoerder zegt dat de fout nooit had mogen gebeuren en dat niet precies duidelijk is hoe de fout kon ontstaan.

Het energiebedrijf gaat de ten onrechte in rekening gebrachte bedragen terugbetalen. "Daar hebben we nog even tijd voor nodig", zegt de woordvoerder. Alle gedupeerde klanten ontvangen een brief en de energieleverancier gaat de onterechte verhoging ook melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).