Nederland wil speciaal Oekraïne-tribunaal huisvesten

Nederland wil gastland worden van een speciaal tribunaal dat de verantwoordelijken voor de Russische oorlog tegen Oekraïne moet berechten. Als er behoefte is aan zo'n "agressietribunaal" kan het in Den Haag worden gevestigd, laat minister Hoekstra weten.

Daarmee komt hij tegemoet aan een oproep van D66 die in oktober door een meerderheid van de Tweede Kamer werd gesteund.

In Den Haag is al het Internationaal Strafhof (ICC), dat moet optreden tegen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en agressie tegen een ander land. Maar dat laatste misdrijf, waaronder bijvoorbeeld de Russische inval in Oekraïne kan vallen, wordt zelden vervolgd. Bovendien erkent Rusland het ICC niet.

Juridisch gat

Daarmee is er een juridisch gat, terwijl agressie een zeer ernstig internationaal misdrijf is. Het is belangrijk om dit gat te dichten om straffeloosheid tegen te gaan, aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens Hoekstra moeten "alle opties die tot vervolging van deze misdaden leiden worden overwogen." Hij wijst erop dat er voor de oprichting wel "internationaal brede politieke steun" en "financiële steun" nodig is, en dat het tribunaal het werk van het ICC niet in de weg mag zitten.

Decennia

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal niet met de plannen voor het agressietribunaal instemmen, omdat Rusland daar als permanent lid een veto kan uitspreken. Maar vervolgens kunnen ze worden voorgelegd aan de algemene vergadering met alle VN-landen, die het Russische optreden tegen Oekraïne al eerder veroordeelde.

Zonder Russische medewerking is onderzoek uiteraard lastig. Eurocommissaris Reynders van Justitie zei eerder te verwachten dat voor de vervolging van alle verdachten decennia moeten worden uitgetrokken. Hij verwees daarbij naar Rwanda, waar nu nog onderzoeken naar de genocide van 28 jaar geleden worden gestart.