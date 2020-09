Sunweb na derde dagsucces: 'Zijn heel sterk in schakelen tijdens de koers'

Kragh Andersen met zijn Sunweb-ploeggenoten na winst in etappe 14 - Belga Photo

Team Sunweb kwam zonder echte kopman naar de Tour de France. Cees Bol ging mee voor de sprints, maar met nog één massasprint in het vooruitzicht, wist de Nederlander nog geen etappe te pakken. De avonturiers van de ploeg compenseerden dat en bezorgden Sunweb maar liefst drie ritzeges. Marc Hirschi heeft in zijn eerste Tour de France zijn naam definitief gevestigd. De pas 22-jarige Zwitser zat meer dan eens mee in de ontsnapping en soleerde in de twaalfde etappe naar de winst. Zijn ploeggenoot Søren Kragh Andersen rondde mooi ploegenspel van Sunweb in de veertiende etappe op imponerende wijze af en dezelfde Deen kwam ook in de negentiende etappe solo over de streep. Een knap staaltje van de ook nog maar jonge Deen (26).

Kragh Andersen soleert naar tweede ritwinst - Reuters

"We hadden twee plannen klaarliggen voor vandaag", verklaarde Bol na de finish. "Plan A was sprinten, plan B was aanvallen. De koers was er uiteindelijk meer naar om aan te vallen. Tegenwoordig zijn we heel sterk in het tijdens de koers schakelen naar het meest voor de hand liggende scenario." Ook ploegleider Marc Reef prijst het aanpassingsvermogen van de Sunweb-ploeg. "We kunnen ons heel goed aanpassen aan de situatie. In eerste instantie gingen we vol voor Cees, maar we wisten al wel dat we ook met andere scenario's rekening moesten houden. Dus toen er steeds groepjes wegsprongen, zaten we elke keer mee." Bekijk hier de reacties van Bol, Reef en Tom Dumoulin op het succes van Sunweb:

Bol, de sprinter van de ploeg, had voorafgaand aan de Tour al een goed gevoel. "Ik geloofde wel dat we dit konden. We hielden ons vast aan hoe we reden in Parijs-Nice. Daar waren we ook redelijk dominant, maar is natuurlijk wel een ander niveau. Dus je weet het nooit zeker. En wat we hier laten zien, is misschien zelfs nog wel beter. Dat we zo dominant zouden zijn, kun je ook niet echt verwachten." Begeleiding Reef is sinds de coronapauze al druk geweest met het begeleiden van zijn renners. "We hebben een aantal jonge renners die supergemotiveerd en getalenteerd zijn. We zijn na de coronaperiode op hoogtestage geweest. Daar hebben we drie weken met elkaar getraind en gingen de gesprekken ook al over de Tour." "Daar werden de sportieve plannen, doelstellingen en de rollen al besproken van iedereen", legt Reef uit. "Het was al snel duidelijk dat we echt zouden gaan strijden voor onze kansen en we hebben er altijd vertrouwen in gehouden dat we goed voor de dag zouden komen deze Tour."

Marc Hirschi bezorgde Sunweb het eerste dagsucces - Reuters